‘Esnafın emeklilik gün sayısı eşitlenmeli’

ESNAF sanatkarların emeklilik için gereken gün sayısında haksızlığa uğradıklarını belirten Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tayfun Çıracı, memur ve işçi sigortalılarının haklarına esnafın da sahip olması gerektiğini kaydetti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm emeklileri bir çatı altında topladığını hatırlatan Çıracı, 'Esnaf sanatkarlar emekli olabilmek için 9 bin günü doldurmak zorunda iken, çalışanlar 7200 günü doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyorlar. Burada bir dengesizlik var. En kısa zamanda burada yaşanan haksızlığın giderilmesini bekliyoruz' dedi.

Tayfun Çıracı, "En kısa sürede, norm birliğinin hedeflendiği Sosyal Güvenlik Sistemi içinde emeklilik gün sayısının da eşitlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticari hayatta sınırlı imkanlarına rağmen esnaf sanatkarların büyük riskler alarak iş kurduklarını ifade eden Çıracı, 'İş kuran, sermaye yatıran, istihdam sağlayan, vergi veren, her türlü riski alan ve ekonomiye katkı sağlamak için tüm şartlarını zorlayan üyelerimiz, yanlarında çalıştırdığı elemanlardan bile daha geç emekli oluyorlar. Bu sosyal adaleti zedeleyen bir unsurdur. En kısa sürede sosyal güvenlik kurumları arasında emeklilik için aranan gün sayısı eşitlenmelidir.' diye konuştu.

KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

2023 yılında yapılan genel seçimler öncesinde konunun gündeme geldiğine de dikkat çeken Başkan Çıracı, 'Konunun takipçisiyiz. Her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Esnaf sanatkarlar zor imkanlara rağmen, ailelerinin ve yanlarında çalışanların geçimini sağlamaya, üretmeye, ekonomiye katkı vermeye gayret ediyorlar. Bu zorluklar içinde mücadele eden kesime ilave desteklerin verilmesi gerekirken, sosyal adalet duygusunu da zedeleyen uygulamalar huzursuzluk yaratmakta. Esnaf sanatkarlara sahip çıkmak, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatı için son derece önemlidir" dedi.