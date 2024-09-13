Manisa Ticaret Borsası’ndan öğrencilere eğitim desteği

MANİSA Ticaret Borsası, geleneksel "Ayni Eğitim Desteği" programı kapsamında 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye çekleri sağladı. Çekler, okul müdürlerine teslim edilerek, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, törende yaptığı konuşmada, eğitim desteği programının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde ve borsanın katkılarıyla her yıl sürdürüldüğünü belirtti. Özkasap, bu desteklerin, eğitim ve öğretim alanındaki en önemli yatırımlar olduklarını vurgulayarak, sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılıklarını yineledi.