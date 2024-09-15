İŞKUR’dan bir milyondan fazla kişiye istihdam

Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2024 yılında 1 milyondan fazla çalışanı istihdam ettiğini açıkladı. Her yıl yaklaşık 86 bin iş yerini ziyaret ederek iş gücü piyasası araştırmaları yaptıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu: "Bu araştırmalarda, işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını, talep ettikleri becerileri ve sektörlerindeki diğer kritik ihtiyaçları derinlemesine inceliyoruz. Bu çalışmalar, yalnızca işverenlerin mevcut taleplerini karşılamakla kalmıyor aynı zamanda geleceğe dönük stratejilerimizi şekillendirmemize de imkan sağlıyor."

'İŞSİZLİK TEK HANEDE OLACAK'

Işıkhan, son dönemdeki istihdam verilerinin oldukça sevindirici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "TÜİK verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak, 32 milyon 661 bine ulaştı. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 244 bin kişi azalarak, 3 milyon 156 bine düştü. Önümüzdeki dönemde hedefimiz ise işsizlik oranını tek hanede tutmak."

'ETKİN ROLÜ ORTADA'

İŞKUR verilerine bakıldığında benzer bir başarı hikayesi gözlemlendiğini dile getiren Işıkhan, "Eylül ayı itibarıyla işe yerleşmesine aracılık ettiğimiz kişi sayısı 1 milyonu geçmiş olup, bu rakam her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu, İŞKUR'un iş gücü piyasasında oynadığı etkin rolü ve başarısını ortaya koyuyor. İş gücünün niteliğini artırmaya yönelik işbirliği projelerimizle daha fazla kişinin istihdamına aracılık etmeye devam edeceğiz" dedi.