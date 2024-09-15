Kuşadası’na ‘Balkan’ bereketi

Aydın Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, okulların açıklamasıyla birlikte yerli turistlerin kentlere döndüğünü belirterek, ilçede Eylül ayında Balkan ülkelerinden gelen turistlerin yoğunlukta olduğunu dile getirdi.

'BU YIL RUSLAR GELMEDİ'

9 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte Kuşadası'ndaki tatilci ve yazlıkçılar, kentlerin yolunu tuttu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ilçede turistik tesisler, ağırlıklı olarak Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen turistleri ağırlıyor. Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, okulların açılmasıyla birlikte yerli tatilcilerin büyük bölümünün kışlıklarına döndüğünü, yazlık konutlarda da emeklilerin kaldığını ifade etti. İlbahar, "Avrupa'da Ekim ayında Paskalya Bayramı var. Bu yüzden Ekim'de de Hollanda, Belçika ve Almanya'dan turistlerin gelmesini öngörüyoruz. Bu yıl maalesef Ruslar gelmedi" diye konuştu.