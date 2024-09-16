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Bakanlık’tan ‘1 liralık daire’ ilanlarına ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik yaptığı incelemeler kapsamında 1 liraya ve 20 bin liraya satılık ev ilanları verildiğini tespti etti. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketiciyi yanıltan ilanları verenlere reklam durdurma cezası uygulandı

HABER MERKEZİ
Bakanlık’tan ‘1 liralık daire’ ilanlarına ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. "Pes" dedirten ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi. Uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.

'ÇEŞİTLİ REKLAMLAR VERİLİYOR'

ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu. 1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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