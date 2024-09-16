TOKİ’den taksitli arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından; İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olacak şekilde 25 şehirde, 390 muhtelif arsa satışa sunuldu. TOKİ 25 ilde 390 adet arsa satışı için ihaleler 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ, arsalar için yüzde 25'i peşin, kalanı 48 ay vade ile ödeme seçeneği sunuyor

Satışa sunulan arsalar, Adana, Antalya, Aydın, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Didim, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van illerinde yer alıyor. TOKİ, söz konusu arsalar için yüzde 25'ini peşin, kalanını 48 ay vade ile ödeme seçeneği sunuyor. Arsa fiyatları ise 91 bin TL'den başlıyor.