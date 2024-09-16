Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 4 yaşında

41 bölge müdürlüğü, 3.930 anlaşmalı acente ve broker, 5.208 anlaşmalı banka şubesiyle değer üretmeye devam eden Türkiye Sigorta; sağlıkta 4.376 anlaşmalı kurum ve kaskoda 3.552 anlaşmalı servis ile Türkiye'nin dört bir yanında sigortalılarına hizmet vermeyi sürdürüyor. Kısa sürede geniş müşteri portföyü, yaygın dağıtım ağı, yenilikçi bakış açısı, teknolojideki öncülüğü ve yetkin insan kaynağı ile sigorta tarafında 6 milyon, bireysel emeklilik ve hayat tarafında ise 10 milyon müşteriye ulaşan ve her geçen gün daha da büyüyen şirket; 4 yılda kaskoda 3 milyon, konutta 8 milyon ve sağlıkta da 2 milyon 670 bin üzerinde poliçe sayısına erişti. Sigorta anlayışını "sonra"dan "önce"ye taşıyan ve hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunan şirket olma hedeflerine adım adım ulaştıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; "4'üncü yaşımızda liderlik konumumuzu rakamların ötesine taşıyarak; bilgimiz, tecrübemiz ve üretimimiz ile sektörümüze öncü olduk. 4 yılı geride bırakırken, insanımız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz yüksek, sorumluluğumuz büyük... Adımızdan aldığımız güçle, vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla geleceğe ilerliyoruz." dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak

'DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ'

"Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ailesi olarak; el ve gönül birliğiyle, 4 yılda çok şey başardık." diyen Çakmak sözlerine şöyle devam etti: "4 yıllık sürede işimizle büyük başarılara imza atarken, bu başarıların mimarı olan çalışanlarımızın takdiriyle iki yıl üst üste Great Place to Work (En İyi İşverenler) listesinde yerimizi aldık. Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda 57 ödül alarak başarılarımıza yenilerini ekledik. En değerli markaların yer aldığı Brand Finance listesinde üç yıl üst üste yerimizi aldık. Bu süreçte pek çok yeniliğe de imza attık; hem ülkemizin eşsiz değerlerinin hem de sigortalılarımızın güvencesi olduk. Sigorta, Hayat ve Emeklilik ürünlerimizle müşterilerimizin risklerine güvence sağlarken, gelecek hayallerinin ve emeklilik günlerinin de destekleyicisi olduk. Özellikle son bir yılda belirlediğimiz stratejilerle, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güncellediğimiz uygun fiyatlı ürünler ile, sigortayı herkes için daha ulaşılabilir hale getirdik. Daha yolun başındayız, önümüzde gerçekleştirecek pek çok hedef ve elde edilecek sayısız başarı var."

"4 YILDA YÜZDE 596 ARTTI"

Finansal açıdan da çok büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Çakmak, "Türkiye Hayat Emeklilik olarak 5 milyon katılımcı ile fon büyüklüğümüzü 4 yılda yüzde 596 artırarak, 229 milyar 689 milyon TL'ye ulaştırdık. 4 yılda 1 milyon 467 bin TL hasar dosyası inceledik ve sigortalılarımıza 34 milyar 856 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'te toplam net kârımızı hızla artırarak 2024 Ocak - Temmuz arasında 11,2 milyar TL'ye çıkardık" dedi. Teknoloji ve yapay zekâ konusunda da önemli mesafeler katettiklerini bildiren Çakmak, "Hasar tespit süreçlerini hızlandırarak sigortalılarımıza daha kaliteli hizmet vermeye başladık. Türkiye Sigorta mobil uygulamamız 5,3 milyon kişi tarafından indirildi. Yapay zekâ destekli FonaSor uygulamamızla BES müşterilerimizin fonlarını yönetmelerine katkı sağladık" diye konuştu.