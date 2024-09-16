‘Zeytinyağında hedef 300 bin tonluk ihracat’

DESTEKLEME ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2023 tarihinde dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirilmiş, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent kesinti uygulamaya girmişti.

YENİ HASAT SEZONU

KÖKLÜ Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek konuya ilişkin, "Yeni hasat sezonunda ülkemizde zeytinyağı rekolte beklentisi 400 bin ton seviyesinde olup bu sebepten dolayı dökme zeytinyağı ihracatı yasağı ve ton başına uygulanan 200 dolarlık vergi de bu kararla birlikte kaldırıldı. Yeni hasat sezonuna yaklaşık 100 bin ton zeytinyağı devir etmesi beklenmektedir. Yeni üretilecek 400 bin tonluk zeytinyağı ile birlikte toplamda 500 bin tonluk bir hacim oluşacaktır. İç tüketiminde 120 bin ton olduğunu varsayarsak Türkiye'nin yaklaşık 300 bin ton zeytinyağını yurt dışına ihraç etmesi gerekmektedir. Fakat Türkiye'nin en fazla yaptığı zeytinyağı ihracatı miktarı 150 bin tondur. Bu yıl çok daha fazla zeytinyağının yurt dışına ihraç edilmesi gerekmektedir" dedi.