‘Mutfak ürünlerine olan talep artıyor’

2023 yılına göre yüzde 4 daralma yaşayan yeme içme sektörü, mutfak ürünlerine olan talebi artırdı. Daha fazla mutfakta vakit geçirilirken airfryer, yoğurt yapma makinesi, kahve makinesi gibi elektrikli küçük ev aletlerinin satışını doğrudan etkilerken, tencerelerin de boyutu büyüdü.

Dışarıda yeme içme maliyetinin artarken, televizyon ve sosyal medyanın etkisiyle evde yemek yapmaya yönelik bir eğilimin ortaya çıktığını belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Dışarıda yeme içme oranı azaldı. Bunun en büyük nedeni tabii ki fiyatlar. Bir de televizyondaki yemek programlarına olan ilginin artması ve sosyal medyanın da etkisiyle inovatif ürünlere olan ilgi arttı. Örneğin; elektrikli küçük ev aletlerinin yüzde 80'i Türk malı ve çiğ sütten yoğurt yapmaya, artık evlerin demirbaşı haline airfryer gibi pek çok ürün grubu tüketicinin ilgisini çekiyor. Züccaciye sektöründe bir sepetin tutarı kişi başına 5-10 bin TL'yi buluyor" açıklamalarında bulundu.