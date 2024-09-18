Mücevher sektöründe rekor artış

Mücevher İhracatçıları Birliği, Responsible Jewellery Council (Sorumlu Mücevher Konseyi) üyesi oldu ve ilk sürdürülebilirlik raporu olan "Mücevher Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu"nu açıkladı. Hem ülkemizde hem de küresel çapta yaşanan ekonomik zorluklara rağmen mücevher ihracatındaki artışa dikkat çekildi. Ocak ayından bugüne mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 4 milyar 921 milyona ulaştı. Bu artışın, külçe altın ihracatındaki 300 milyon dolarlık azalmaya rağmen, bitmiş takı ihracatımızdaki artışla sağlandığı vurgulandı. Bitmiş takıdaki ihracatında 3 milyar 780 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük ciddi bir artış gösterildiği belirtildi.