‘Vatandaşlar yatırım dönemini değerlendirecek’

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarının bir milyon bandını geçeceğini düşündüklerini dile getirdi. Başkan şişik, yatırımcıların ve konut ihtiyacı olanların bu alana yöneldiklerine dikkat çekerek şöyle söyledi: "Burada tüketiciyi ikiye ayırıyoruz. Birincisi barınma ihtiyacı olanlar, kira vermek istemeyip kendi konutunun sahibi olmak isteyenler, ikincisi ise yatırım olarak konutu düşünenler. Her iki gruba da baktığımız zaman şu anda faizler oldukça yüksek seyrediyor. Bir nebze azalış olsa da yüzde 3'ün üzerinde bir faiz oranı var. Kredili konut satışı için olumsuz bir dönem ama elinde nakdi olanlar için bir fırsat dönemi diyebiliriz." Vatandaşların bu fırsat dönemini değerlendirmek istediklerine dikkat çeken Hakan Şişik, aynı zamanda markalı konut projelerinin uyguladığı kampanyaların da gözden çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

'BU İVME DEVAM EDECEK'

ŞİŞİK, "Biz konut satışlarındaki bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle son çeyrekte konut satışları hızlanacaktır. Bu nedenle yılın geçen yıla oranla bir nebze daha yükselerek 1 milyon 300 bin bandını geçeceğini düşünüyoruz" dedi.