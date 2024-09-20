Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 20 Eylül Cuma gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını besliyor.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda ise yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 570 dolar seviyesinin destek, 2 bin 600 ve 2 bin 630 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.