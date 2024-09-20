FED’in kararı altını yükseltti

FED önceki akşam açıklama yaparak 2020 yılından beri ilk kez faiz indirimine gitti. Amerikan Merkez Bankası (FED), en son Mart 2020'de politika faizini 0-0.25 aralığına çekmişti. FED'in Eylül ayında düzenlenen Para Kurulu Toplantısı'nın ardından faizde 50 baz puan indirime gidildi. Bununla ilgili olarak FED Başkanı Jerome Powell de 'Enflasyon artık hedefimize daha yakın' dedi. FED'in faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları da dün yine yükselişe geçti. Altının gramı günü 2825 lira ile kapattı.