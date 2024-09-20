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Kadınların el emeği ürünleri kooperatifle değerlenecek

HABER MERKEZİ
Kadınların el emeği ürünleri kooperatifle değerlenecek
BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, Zeytin Kadın Kooperatifi Emek Evi Kafe törenle açılırken, kooperatifin kadınların el emeklerini değerlendireceği açıklandı. Zeytin Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Avcu, " Kadın emeğinin, üretilenin, birinci elden tüketilmesi açısından kurduğumuz kooperatifimizin açılışını yapıyoruz. Kadınların elinin değdiği, ürettikleri, her ürünü burada alıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü oluyoruz. Bağ kuruyoruz. Kadın kadının kurdu değil, yurdu olmalı diyoruz" dedi.
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