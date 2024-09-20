Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında dün toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de faiz kararını değerlendirerek şöyle söyledi: "Enflasyon bu ay 40'lı rakamlara inecek."

ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot

'BAĞIMSIZLIĞININ TEMELİ'

ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, TCMB'nin doğru bir rotada ilerlediğini söylerken, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini, ancak büyüme oranlarının iyi göründüğünü belirtti. Klaas Knot, Hollanda'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye'de bulunduğunu açıklarken, TCMB'nin ilk kurulduğu yıllarda o dönemin merkez bankası başkanlardan Gerard Vissering'in TCMB'ye danışmanlık kapsamında ilettiği raporu hatırlattı. Knot, bu raporun, "o zamandan bu yana TCMB'nin finansal sistemdeki bağımsızlığının ve oynadığı rolün temelini oluşturduğunu" belirtti.

'BAŞARILI OLACAKTIR'

MERKEZ Bankası'nın bağımsızlığı ve kredibilitesinin yeniden tesis edildiğini belirten Knot, şu ifadeleri kullandı: "Benim uluslararası bankalar kardeşliği dediğim bir unsurun parçası olan bu durumda, hepimiz kendi ülkelerimizde benzer pozisyonlardayız. TCMB, bana kalırsa doğru bir rotada ilerliyor. Bu yolda çok fazla kararlılık ve sabır gerekecek. Sonunda TCMB'nin başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye, en büyük 17. ekonomi. Büyüyen ve genç bir nüfusa sahip. Bence Türkiye'nin ekonomisi gitgide daha büyük ve önemli hale gelecek."