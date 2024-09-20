Şirketler siber güvenlik uzmanı arıyor

Bu saldırının özel olarak sinyalle gerçekleşme şansının imkansız olduğunu belirten Özoğlu, "Cihazların içine 10 gram civarında ciddi patlayıcı yerleştirilmiş. Bu uzaktan kumanda ile sinyalle patlayıcı ve pil sisteme sokularak yaşanan bir facia. Bu cep telefonlarında ve çağrı cihazlarında direk bir sinyale patlatma söz konusu bile olamaz"dedi.

Bilişim Suçları'ndan emekli polis memuru Gürhan Burak Özoğlu, şimdilerde Siber Güvenlik Uzmanlığı yapıyor

Öte yandan Gürhan Burak Özoğlu, bu saldırıların ardından pek çok firmanın siber güvenlik üzerine kalifiye eleman aradıklarını ve bu sayının da gittikçe arttığını söyledi. Aynı zamanda Özoğlu, firmaların destek için üst düzey yönetici ve CEO'ların başvuru yaparak yüksek güvenlik tedbiri için çalışmak istediklerini belirtti.