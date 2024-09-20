Türkiye, Avrupa’nın 3. büyük otomobil üreticisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim ve ihracattaki rekorlara dikkati çekti. Türkiye'nin otomotiv üretiminde Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyleyen Kacır, demir-çelik sektöründeki başarıların da altını çizdi. Bakan Kacır, ANKIROS 16. Uluslararası DemirÇelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın açılışını yaptı.

Kacır, şunları kaydetti: "Otomotivden inşaata, kimyadan makine üretimine, enerjiden raylı sistemlere oldukça geniş bir yelpazede, pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan metal sanayimiz güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen ve simgeleyen sektörler arasında yer alıyor. Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörümüz gerek üretim hacmiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa'nın 2., dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumundayız" dedi.