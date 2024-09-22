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Bakanlıktan evlilik kredisi başvurusu için internet sitesi

Şartları sağlayan ve evlilik kredisine başvuruda bulunmak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesini kullanıma açtı. Sitede, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyuruların yanı sıra desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

AA
Bakanlıktan evlilik kredisi başvurusu için internet sitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.

Bakanlıktan evlilik kredisi başvurusu için internet sitesi

Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.

Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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