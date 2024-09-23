Altın fiyatları kaç TL, ne kadar? 23 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 ve 2 bin 580 dolar seviyesinin destek, 2 bin 640 ve 2 bin 650 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.