Endonezya denizaltılar için Türkiye’den teklif aldı

Savaş gemileri ve denizaltılarla deniz filosunu güçlendirmek isteyen Endonezya donanması Türk savunma sanayisine yöneldi. Fransa ile denizaltılar konusunda görüşmeler gerçekleştiren Endonezya, iki denizaltının teslimi öncesi seyir füzelerini tedarik etmeyi hedefliyor. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, Endonezya'nın denizaltı gücünü genişletme ve modernize etme konusunda artan aciliyetin altını çizdi. Karmaşıklaşan küresel gelişmelere işaret eden Ali, Endonezya donanmasının denizaltı yeteneklerini geliştirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.