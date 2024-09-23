Son 3 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı: Hedef 5 milyonu yakalamak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir, 2024 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 177 bin 770 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam son 3 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı oldu. İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,97 arttı. Son verilere göre, İzmir ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,95 artışla 264 bin 71 yabancı ziyaretçi ağırladı. İzmir'e ağustos ayı itibarıyla giriş yapan en çok ziyaretçiyi 345 bin 395 kişiyle Almanya'dan olurken, onu 150 bin 187 kişiyle İngiltere, 72 bin 885 kişiyle Polonya, 68 bin 332 kişiyle Hollanda, 50 bin 417 kişiyle Fransa, 39 bin 688 kişiyle İtalya ve 36 bin 111 kişiyle Belçika izledi. İzmir'in daha fazla turist ağırlaması gerektiğini ve hedeflerinin 5 milyon olduğunu söyleyen İzmir SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, "Hedefe ulaşabilmek için de ilk önce altyapı ve otel ihtiyacımız var. İzmir'in 2024 yılını yaklaşık 1 milyon 800 bin yabancı turist sayısına ulaşarak kapatacağını düşünüyorum. Ancak tanıtım politikalarımızı yeniden şekillendirebilirsek 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmamız için hiçbir neden yok. Çünkü İzmir dünya kentleriyle yarışacak potansiyeli olan bir şehrimiz" dedi.