TEKNOFEST yarışmasının gururu İzmirli ekip

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinin "Çalıkuşu" adlı helikopter tasarımı Türkiye birincisi oldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, havacılık ve uzay mühendisliğiyle makine mühendisliği bölümlerinden olduğu ifade amacıyla tasarlanan ve 13 kişilik kapasiteye sahip Açıklamada görüşlerine yer verilen ECO-Dynamics'in 8 öğrencinin oluşturduğu ECO-Dynamics takımının, birincilikle 100 bin liralık ödülün sahibi edildi. Yangın söndürme, kargo, arama ve kurtarmada kullanılması helikopterin uzunluğunun 13 metre olduğu kaydedildi. takım kaptanı İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kutlu Akar, tasarladıkları helikopterin bakım ve üretim konusunda kolaylıklar sağladığını belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR YARIŞMACILARLA BULUŞTU

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında mücadele eden takımlarla bir araya geldi. Bayraktar, Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda final müsabakaları süren İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı izledi. Bayraktar, şunları ifade etti: "Sizler, ülkemizi tam bağımsız, müreffeh yarınlara taşıyacak nesillersiniz. Dünyanın bu karanlık gidişatına merhem olacak nesiller sizlersiniz."