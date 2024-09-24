Okullara 30 bin temizlik personel alımına onay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca 30 bin temizlik işçisi alınmasıyla ilgili, "30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde" dedi.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ortak harekete geçti.Bakanlık bünyesine 30 bin temizlik personeli alındı.

ÜCRETLERE İYİLEŞTİRME

Pazartesi itibarıyla okullarda 30 bin temizlik personeli istihdamı sağlanacak. Vedat Işıkhan ayrıca ücretlerin artırılması konusunda da çalışma içerisinde olduklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, günlük 566 lira 73 kuruş olarak belirlenen İşgücü Uyum Programı harçlığının az bulunduğuna ilişkin soruya da "Ücretin artırılması noktasında bir çalışma içerisindeyiz." cevabını verdi.