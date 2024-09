Türkiye’nin yatırımdaki önemi Times Meydanı’nda

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, New York'taki Times Meydanı'nda yer alan dijital panolarda gösterilen ve "dünyanın bağlantı noktası" anlamına gelen "Nexus of the World" sloganının Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım sahnesi ve tedarik zincirindeki kilit rolünü simgelediğini söyledi. Ofis, bu yıl da "Times Square" kampanyasıyla küresel yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu fırsatları ve potansiyelini tanıtmaya devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımcılara açılan yüzü olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yeni küresel kampanyası "Dünyanın Bağlantısı Noktası", dünyanın en ikonik dijital panolarından birinde 27 Eylül tarihine kadar sergilenecek. Real Madrid ile gerçekleştirilen işbirliği sırasında ilk kez tanıtılan "Nexus of the World" sloganı, Türkiye'nin küresel ticaret ve yatırımın merkezindeki rolünü vurguluyor.

ÇEVRE DOSTU ADIMLAR

Kampanyanın görsellerinde yer alan rüzgar türbini, Türkiye'nin yeşil enerji projelerine ve çevre dostu adımlarına işaret ediyor. BM 79. Genel Kurulu marjında yarın gerçekleştirilecek olan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG Moment) Anı" ile uyumlu olarak yeşil dönüşüm, kampanyanın ana temalarından biri olarak yer alıyor. Ofis, 2023'te enerji dönüşümüne yönelik uluslararası doğrudan yatırım projelerine verdiği desteklerle Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümü Yatırım Destek Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Özellikle büyük ölçekli rüzgar enerjisi projelerine sağlanan destek, bu alandaki çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.