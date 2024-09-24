Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında rekor artış! İzmir ilk beşte

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılının Ağustos ayına ve ilk 8 aylık döneme ilişkin ziyaretçi verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 7,11 artış yaşandı. Türkiye'ye bu yılın ilk 8 ayında gelen yabancı ve yerli turist sayısı toplamı ise 40 milyon 295 bin 979 kişi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 oldu. Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu ilk beş il ise sırasıyla, 2 milyon 549 bin 59 kişiyle Antalya, 1 milyon 802 bin 290 kişiyle İstanbul, 679 bin 19 kişiyle Muğla, 507 bin 105 kişiyle Edirne ve 264 bin 542 kişiyle İzmir oldu.

