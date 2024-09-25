İzmir’de Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Katılımcılara gevrek-peynir ikramının da yapıldığı meydandaki törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ile Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyesi kuruluşların temsilcileri ve il müdürleri de katıldı.

İESOB yöneticileri daha sonra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etmelerinin ardından, esnaf korteji Kemeraltı'nda vatandaşlara ve esnafa karanfil ile Ahilik öğretilerini içeren broşürler dağıttı.

İKRAMLAR SUNULDU

KONAK Meydanı'ndaki törene İzmir protokolünün önde gelen isimleri katıldı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Hüsmen Kırkpınar, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İyi Parti İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan, İzmir'deki kamu kurumlarının müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri törenlerde İzmir Esnaf Teşkilatını yalnız bırakmadı.

'GENÇ NESİLE TANITIYORUZ'

2024 yılı İzmir Ahisi, Kalfası ve Çırağına özel kıyafetleri törenle protokol üyeleri tarafından giydirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle de, Ahilik felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma, özellikle genç nesile tanıtılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMSAL YAŞAM BİÇİMİ'

ESNAF teşkilatının topluma rol model olduğunu hatırlatan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise, "Esnaf ve ahiliğin ülkemizdeki önemi büyüktür. Anadolu fethedildikten sonra yoğun şekilde Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması konusunda yürütülen en disiplinli çalışma ve Osmanlıya nizam ve yön veren teşkilatlanma Ahiliktir. Ahilik sadece ekonomik bir anlayış değil, toplumsal yaşam biçimidir' dedi.