Tapu harçlarına indirim geliyor

MECLİS'İN açılmasıyla birlikte gayrimenkul alım-satımında tapu harçlarına indirim yapılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Tapu harçları, gayrimenkulün beyan değeri üzerinden belirleniyor ve genellikle belediyelerin rayiç değerleri ile gerçek satış bedeli arasında büyük farklar olabiliyor. Şu anda, 1 milyon TL'lik bir arazi satışı için toplamda 40 bin TL tapu harcı ödeniyor. Yeni düzenleme ile harç oranlarının düşürülmesi ve değerleme raporu zorunluluğunun yeniden ele alınması planlanıyor. Uzmanlar, harç oranlarının yüzde 1 seviyesine çekilmesi ve beyan affı uygulanması gerektiğini belirtiyor.