Güneş paneli yatırımlarında yeni istisna

TEŞVİK kapsamından çıkarılan güneş paneli yatırımlarına bir istisna getirildi. Buna göre, usule uygun tamamlama vizesi başvurusunda bulunulacak yatırımlar için yapılan güneş paneli üretimi, teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar arasında değerlendirilecek. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında bir süre önce teşvik kapsamından çıkarılan yerli güneş paneli üretimine bir istisna getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu tebliğde değişiklik yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, 28 Şubat 2025 tarihinden önce güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlardan usule uygun tamamlama vizesi başvurusunda bulunulacak yatırımlar için yapılan güneş paneli üretimi, teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar arasında değerlendirilecek.