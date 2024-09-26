İş dünyasının talep ve beklentileri değerlendirildi

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençlere ve kadınlara nitelik kazandırarak iş gücüne katılmalarını sağlayacak ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı alanlarda yeterli mesleki beceriye sahip iş gücüne ulaşabilmelerine olanak verecek 2 protokol imzaladıklarını bildirdi. Toplantıda söz alan Başkan Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası Kurul ve Komisyonlarında son dönemde sıklıkla tartışılan üç önemli konuyu paylaştı. Başkan Kasapoğlu, kayıt dışılıkla mücadele konusuna da dikkat çekti.