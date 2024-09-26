İŞKUR’dan işverenler için büyük kolaylık

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerin ilan açmadan ihtiyaç duydukları niteliklere sahip işçi adaylarına ulaşabilmelerini sağlayan "Aday Havuz Sistemi"ni uygulamaya koydu. Personel arayan işverenler için oluşturulan yeni uygulama sayesinde, ilan açılmaksızın ihtiyaç duyulan nitelikteki kişiler "Aday Havuz Sistemi"nden görüntülenebilecek.

1000 KİŞİLİK ARAMA

Sisteme giriş yapan işverenler, arama sayfasındaki filtreleme ekranından meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtreyle seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek. Sisteme giriş yapan işveren, görüntülenecek arama sayfasında bulunan filtreleme ekranları ile kendilerinin belirleyeceği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek. Detaylı olarak adayları incelemek istenirse, kayıtlı iş arayanlardan seçtiği sayı kadar (en az 5, 10, 20, 50 ve en fazla 100) kişi bilgileri sistemde işverene sunulacak. Listelenen adayların Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel bilgileri haricinde öz geçmişlerinde yer alan nitelikler ve beceriler görüntülenebilecek. İşverenler aylık 1000 kişilik arama yapabilecek.

DOLANDIRICILARA GEÇİT YOK

İŞVERENLER mesleki eğitim almış, potansiyel olarak istihdam teşvikinden yararlanabilecek. İşverenler beğendikleri adayları meslek bazında oluşan havuzlara atabilecek ve adaya ulaşmak istediği zaman İŞKUR aracılığıyla iletilecek mesaj ile iletişime geçebilecek. İş arayanlar İŞKUR aracılığı ile yönlendirildiklerini bilecekler ve işverenler de iş arayanlara ulaşmış olacak. Böylece dolandırıcılara fırsat verilmeyecek.