Tüketiciyi ‘karanlık ticari tasarımlar’ ile kandırıyorlar

TÜKETİCİ Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin, bir ürünün normal fiyatının indirilmiş gibi gösterilerek yanıltıldıklarını bildirdiklerini belirterek, vatandaşın satın alma süreçlerine yanlış yönlendirildiğine dikkati çekti. "Karanlık ticari tasarım" olarak değerlendirilen, bir ürünün fiyatının yapay olarak yükseltilip ardından indirim uygulanıyormuş gibi sunulması, stokta olmayan ürünlerin satışta yer alması ya da tüketicinin ücretsiz deneme süresi sonrası otomatik olarak ücretli aboneliğe geçirilmesi gibi etik dışı uygulamalar, vatandaşları satın alma süreçlerinde yanlış yönlendiriyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicilerin muhtelif sektörlerde dijital mecralarda karşı karşıya kaldığı aldatıcı ticari tasarımlara yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.