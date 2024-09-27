TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı! Personel alım şartları neler?

TÜBİTAK 393 personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK personel alım şartları merak ediliyor. Peki TÜBİTAK personel alım şartları neler? Personel alımı için başvurular nereden nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
TÜBİTAK 393 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.
Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlanacak.