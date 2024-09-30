Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 810 liradan satılıyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.