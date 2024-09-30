AYDEM’in acı günü

TÜRKİYE'NİN önemli enerji şirketlerinden biri olan Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yağlı, bir süre önce İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı. 72 yaşındaki Ali Yağlı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın Denizli'ye getirilecek olan Yağlı için yarın öğlen Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde tören düzenlenecek.

ALİ YAĞLI KİMDİR?

EVLİ ve 3 çocuk babası olan Ali Yağlı, 1952 yılında Denizli'de doğdu. 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 yılında, Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından olan Yağlı, 1995 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji'nin kuruluşunda yer aldı. Yağlı, Aydem Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekteydi.