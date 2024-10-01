Enerjide kışa zamsız giriliyor

Dünya, son yıllarda Kovid- 19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile yüksek enerji faturaları ile karşı karşıya kalırken, Türkiye'de ise alınan önlemlerle faturaların en düşük düzeyde kalması sağlandı. Vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını ise devlet karşılıyor. Benzer şekilde doğalgazda ise 1000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken yüzde 70'i yani 700 lirasını devlet karşılıyor. 2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme tutarı 280 milyar lirayı aşarken, 2024 yılı geneli için ise faturalara 584 milyar liralık bir destek verilecek.

Tüm kesimlere enerji desteği veren Hükümet, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle bu yıl toplam 3 milyon 721 bin ihtiyaç sahibi haneye "Elektrik tüketim desteği" verecek. Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kwh elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. Yıl genelinde ihtiyaç sahibi hanelere verilecek elektrik desteği tutarı 10 milyar TL'yi aşacak. "Çok tüketenin çok, az tüketenin az" ödeme yapacağı yeni sistemde, elektriğin üretim maliyetine göre faturalandırılması sağlanacak.