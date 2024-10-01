İslam Memiş: Altına yatırım yapma zamanı

ALTININ gram fiyatı, dün yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin 922 lira seviyesine kadar yükseldi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 810 liradan satılıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde yer aldı. 2 bin 893'e düşen gram altın alış yapacak yatırımcısını sevindirdi. Konu ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın güne yükseliş ile başlasa da gün sonunda 2 bin 893 Türk Lirası'na kadar düşüş kaydetti. Halihazırda düşen altına yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.