Çalışma izni verileri güncellendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma izni değerlendirme kriterlerinin güncellendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirildiği, bu politika uyarınca Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanılmasının esas olduğu belirtildi.

Bunun, Türkiye'nin kalkınması ve küresel rekabette geri kalmaması için bir gereklilik olduğu vurgulanan açıklamada, eğitim, mesleki deneyim, bilim ve teknolojiye katkı, yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi gibi özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü ya da yatırımcı olarak değerlendirilen yabancıların ülkeye kazandırılması ve bu kişilerin sağlayacağı katma değerin Türkiye'nin kalkınması açısından önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu kapsamda, uluslararası iş gücü hareketlerinin yönetiminin, belirli alanlarda kolaylaştırıcı, belirli alanlarda ise koruyucu tedbirler alınması yoluyla ideal bir dengede yürütülmesinin ülke menfaatlerinin bir gereği olduğu dile getirildi.