Emeklide maaş farkı sorunu çözülüyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda 2024 ile 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki oluşan aylık farkı konusunda "Etki analizini görüp, bir çözüm gerçekleştireceğiz" değerlendirmesini yaptı. Çalışmanın somutlaşması konusunda "Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde" diyerek tarih veren Güler, "Her emekliyi ilgilendirmiyor aslında bu ne kadarlık bir sayı arz ediyor?

Aylık bağlanma oranları ve ona göre enflasyon rakamlarına yansıması deniyor. Bunları bir tablo olarak önümüze koyacağız, etki analizi olarak göreceğiz. Gerçekten bir tablo var mı yok mu, bir haksızlık olmaması adına bir çözüm gerçekleştireceğiz. Ama önce bu iddianın doğruluğu için bir rapor çıkması gerekiyor. Biz kimseyi mağdur etmek istemeyiz" dedi.