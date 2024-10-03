Tasarruf tedbirleri meyvelerini verdi: 814 milyar TL kar sağlandı

Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, bugüne kadar uygulanan tasarruf tedbirleri sayesinde 814 milyar TL tasarruf sağlandığını ifade etti. Ayrıca, kamu yatırımları ve kredi imkanlarına dair detayları da paylaştı.

"CİDDİ BİR KAYNAK"

Bakan Şimşek, bugüne kadar harcama disiplini ve tasarruf önlemleri sayesinde ciddi bir kaynak yaratıldığını belirterek, "Geçmiş 10 yılın bütçe sapmasına baktığımızda yıllık ortalama %9,1 sapma görüyoruz. 2024'te bu sapmanın %0,8 olmasını bekliyoruz. Harcama disiplini sayesinde 814 milyar TL tasarruf ettik, bu milli gelirin %1,8'ine denk geliyor" dedi. Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) özel sektör için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Özel sektör, OVP'yi rehber alarak planlarını yapmalı. OVP'deki hedefler kamu için bağlayıcı, özel sektör için yol gösterici olacaktır" dedi. Bakan Şimşek, 2025 yılı kamu yatırımları için öne çıkan dört önceliği açıkladı: deprem yaralarının sarılması ve sosyal konut projeleri, sulama yatırımlarının tamamlanması, sanayi için lojistik maliyetlerin azaltılması, ve organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşası.

"VERGİ ARTIŞI GÜNDEMDE DEĞİL"

Vergilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşek, borsa ve kripto varlıklarının vergilendirilmesinin gündemden çıktığını belirtti. Ayrıca, yeni yasama döneminde vergi oranlarının artırılmasına veya azaltılmasına yönelik bir paket planlamadıklarını söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında sunulan kredi imkanlarına da değinen Şimşek, 72 milyar TL kredi kullanılabilir durumda olduğunu belirterek, mevcut destek paketlerinin %55'inin hala kullanılabilir olduğunu vurguladı.