İkinci el otomobil satışında ’güvenli sistem’ ile alan da memnun satan da

Güvenli alışveriş sisteminin çok iyi olduğunu söyleyen evli iki çocuk sahibi Şennur Kesicioğlu (51), "Güvenli alışveriş sistemi çok iyi oldu. Artık dolandırılmadan bu işi yapmak çok iyi geldi. Bizim için daha güvenli, daha garanti. Daha önce de araç aldım fakat tedirgin oldum. Şimdi çok rahatım, memnunuz" dedi.

Oto alım satımı yapan Ali Berke Belli (20) ise "Bu sistem çok iyi, çok rahat. Sıfır risk. Satıştan sonra satıcının hesabına geçiyor. Alıcı kendini koruma altına alıyor" ifadelerini kullandı. Aracı Belli'den satın alan Hüseyin Palak (27) da " Yeni sistem güvenli. Eskiden 'Vazgeçer mi?', 'Kandırılır mıyım?' diye düşünülürdü artık içimiz rahat bir şekilde alışverişimizi yapıyoruz. Güvenli ve rahat, çok mutluyum" diye konuştu.