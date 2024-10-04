Yıllık enflasyon düşüşe geçti

Eylül ayında enflasyon uzun zaman sonra ilk defa yüzde 50'nin altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 49,38 oldu. Böylelikle yıllık enflasyon üç yıl sonra ilk kez politika faizinin altına indi. Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu. TÜİK'e göre, Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 14,21 ile eğitimde görüldü.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana harcama grubu ise yüzde 97,87 ile konut oldu. Bu yıl Eylül ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63 artış yaşandı. TÜİK'in Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 oldu.

KİRA ZAM ORANLARI NASIL OLACAK?

-10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 16 bin 347 lira

-15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 24 bin 520,5 lira

-20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 33 bin 494 lira

-25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 40 bin 867,5 lira

-30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 49 bin 41 lira

-35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 57 bin 214,5 lira