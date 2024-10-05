MB başkanı açıkladı: Sıcak paraya ihtiyacımız yok

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, yeni banknot basma çalışması olmadığını, mevcut kupürlerle devam edeceklerini söyledi. "Ekonominin çevrilmesi için sıcak para ihtiyacı kesinlikle söz konusu değil" diyen Karahan, son dönemde gelen paranın tahvile yöneldiğini kaydetti. Bu ayki enflasyon tahminlerinin 2,5 olduğuna dikkat çeken Karahan, TÜİK enflasyonunun beklentilerinin üzerinde geldiğini belirtti. Karahan, TÜİK, İTO ve ENAG arasındaki enflasyon ölçüm farklılıklarına ilişkin olarak "Elma ile armut kadar farklı değil" dedi. Cari açık seviyesinin de 20 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Karahan, "Bir sonraki ay 15 milyar dolara inmesi bekleniyor. Yıl sonunda da 20 milyar doların altında olacak. Geçen seneye göre oldukça düşmüş durumda. Ekonominin çevrilmesi için sıcak para ihtiyacı kesinlikle söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

'GÜVEN ARTACAK'

Karahan, 147 milyarlık rezervin yüzde 80'inin yurt içinden, yüzde 20'sinin de yurt dışından geldiğine vurgu yaparak, "Rezervdeki pozisyon iyileşimi yurt içi yerleşiklerin vatandaşımızın ve kurumlarımızın Türk lirasına dönmesinden kaynaklandı. Politikalarımız olumlu sonuçlar vermeye devam ettikçe güven artacak" dedi. Karahan 147 milyarlık rezervin yüzde 80'inin yurt içinden, yüzde 20'sinin de yurt dışından geldiğine vurgu yaparak "Biraz daha alınacak yolumuz var. Piyasa şartlarını ve kurun dengesini bozmayacak, dezenflasyon hedefine engel olmayacak şekilde rezerv biriktirmeye piyasa şartları elverdiğince devam edeceğiz" dedi.