2025’te hedefimiz 21 ülkeye ihracat

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik önemli bir rehber vazifesi görecek olan "2025 Yılı İhracat Planı" çalışmalarına başlandı. Bahse konu planda, uzak ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile ihracatı geliştirme stratejileri başat konular olarak belirlendi. Bakanlık, 2025 yılı ihracat planı hazırlıkları kapsamında, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan eylemlere ilişkin değişiklik taleplerinin güncellenmesi için iş dünyasına planda birinci faz odak ülkeleri olarak belirlenen 21 ülke için kısa vadeli eylem önerilerini sordu. Bu kapsamda iş dünyasının 10 ekime kadar Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Katar, Kuveyt, Malezya, Libya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün'e yönelik kısa vadeli eylem önerilerini sunması gerekiyor.

193 MİLYARA ULAŞTI

2024'ün 9 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda en çok ihracat yaptıkları ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık ABD, Irak ve İtalya olduğunu aktararak, "42 ülkede yüzde 50'nin, 87 ülkede yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydettik. Genel tabloda ise 113 ülkeye ihracatımızı artırmayı başardık" ifadelerini kullanmıştı. Gültepe, ülke grupları arasında ise Avrupa Birliği'nin 9,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını, diğer Avrupa ülkeleri katıldığında kıtanın toplam ihracat içindeki payının yüzde 58'in üzerinde olduğunu bildirmişti.