Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı’nın ön raporu hazır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendi. Pazartesi yapılan çalıştayın ön raporu hazırlandı. Akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "Uzmanlar Masası", çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynlerden oluşan "Yetişkinler Masası" ve çocuklardan oluşan "Çocuk Masası"ndaki çalışmalar sonucu hazırlanan ön rapor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sunuldu. Çalıştayda, bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonu değerlendirildi. Çocuklar dijital oyunlardaki karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven kazandırdıklarını belirtiyor.