Yeni stratejiler Türkiye’nin enerjisine can suyu olacak

Türkiye'de enerjinin yüzde 67'si ithal ediliyor; dışa bağımlılığı düşürmek için daha fazla temiz enerji kaynağının ve enerji verimliliği süreçlerinin sisteme dahil edilmesi önem arz ediyor. Türkiye, geçmiş yıllarda izlediği politika ve yaptığı yatırımlarla yenilenebilir enerji kurulu gücünü tüm kaynaklar için arttırdı. YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) projeleriyle de büyük ve orta ölçekli kurulumların sisteme kazandırılması sağlanarak, yerli üretim ekipmanların kullanımı yükseldi. Rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde Türkiye'nin performansı, dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Türkiye'de genç ve dinamik nüfus ile endüstrileşmenin gelişimiyle, elektrik talebinin 2035'te 510 teravatsaate ulaşacağı öngörülüyor. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göre, enerji faturasının geçen yıl 70 milyar dolar civarında olduğu, bu yıl da benzer oranda olacağı öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin temiz enerji çeşitliliğine, bu ay açıklanacak yeni strateji ve yeni ihale detaylarının can suyu olacağı tahmin ediliyor.