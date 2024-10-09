Sanayiciler yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayicilerin yatırım yerine erişimini hızlandıracak yeni bir dönemi başlattıklarını duyurdu.

Kacır, Organize Sanayi Bölgesi parsellerinin tahsis sürecini daha şeffaf ve daha kolay hale getirdiklerini vurguladı.

OSB'lerin bakanlık koordinasyonunda çıktıkları ilk ilanla arsa tahsisi ve ön tahsisi yapılacak yaklaşık 22 milyon metrekare alanı paylaştı.