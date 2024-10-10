Bakan Şimşek: İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, işsizlik oranının ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 olduğunu belirtti.

İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, 2005 yılından bu yana sağlanan istihdam artışının 13,5 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkilerinin devam ettiğini aktaran Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eş güdüm içinde uyguluyoruz. "