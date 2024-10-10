Kamu idarelerine ait taşınır malların kullanım esasları düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Taşınır Mal Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kaynağına ve edinme yönetimine bakılmadan kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsayacak.

Yönetmelik kapsamında kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esas olacak. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak. Her bir kayıt belgeye dayanacak.

Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilecek.

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIRLAR DİĞER KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ DEVREDİLECEK

Taşınırlar, kullanılmak üzere teslim alındığında giriş, tüketime verildiğinde, satıldığında, devredildiğinde, bağışlandığında, kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış işlemi yapılacak.

Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ihtiyaç duyan diğer kamu idarelerine bedelsiz devredebilecek veya geçici olarak tahsis edebilecek.

Kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılacak.

Kamu idarelerinin kullandığı taşınır bilişim sistemlerinde, 31 Aralık 2025'e kadar bu yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak fiş, belge, liste, alındı belgesi, tutanak ve cetveller, Bakanlık internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanan şekle uygun hale getirilerek kullanılmaya başlanacak.

GENEL BÜTÇELİ İDARELERİN ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin nakit ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına, ödemelerin gerçekleştirilmesine ve tahsilatın "Tek Hazine Hesabı"na aktarılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda verilecek talimatlarla yapılmasını düzenliyor.

Buna göre, genel bütçeli idarelerin ödemeleri Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nde (BKMYBS) güvenli elektronik imzayla gerçekleştirecek.

Bu işlemleri gerçekleştirecek yetkililerin görev ve sorumlulukları da düzenlendi.

Öte yandan, "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri"ne ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.