Türkiye cevizin yüzde 70’ini ithal ediyor, yüzde 30’unu üretiyor

Cevizde yerli üretimin teşvik edip arttırılması ve desteklenmesi gerektiğini belirten ceviz üreticisi Türkiye'nin ceviz deposu Bursa Karacabey'de 15 bin fidanlık, 550 dönümlük arazisinde ceviz hasadına başlayan Berk Noyan, "Türkiye, ceviz yetiştiriciliği, yerli üretim hala istenilen düzeyde değil. Ülkemizde ceviz tüketimi her geçen gün artıyor. Ceviz ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70'ini ithal etmemiz iç piyasadaki fiyatları da etkiliyor. Zaten yüzde 70 açık var. Bu yüzde 70 Türkiye'ye California'dan, Şili'den, Çin'den ve benzeri yerlerden geliyor" diye konuştu.

Bursa Karacabey Ovası'nda, 15 bin Chandler cinsi ağaçla ceviz yetiştiriciliği yapan yerli ceviz üreticisi Berk Noyan hasada başladıklarını belirterek , " Cevizin toplanmasından paketlenmesine kadar tüm aşamaların yapıldığı tesiste çevre köylerdeki vatandaşlar çalışıyor. Modern tekniklerin uygulandığı fabrikada ceviz akıllı sistemler ile işleniyor. Şirket bu sayede içi dolu cevizler elde etmeyi başardı." söyledi. Cevizin insan sağlığı için çok önemli ve gıda sektöründe bir çok alanda kullanıldığını belirten A. Berk Noyan, "Bölgeye ilk fidanları 2012 yılında diktik. Türkiye, ceviz yetiştiriciliği için son derece uygun iklim ve toprak koşullarına sahip. Ancak yerli üretim hala istenilen düzeyde değil. İç piyasada ise ceviz tüketimi her geçen gün artıyor. Yerli üretimin istenilen seviyede olmaması nedeniyle önemli bir kısmını ithal etmek durumundayız. Üretimde babadan kalma usuller ile değil akıllı ve verimli sistemler kullanırsak Türkiye ceviz cennetine dönüşebilir" dedi.

DÜNYADA CEVİZ TALEBİ ARTIYOR

Üreticilerin kısa vadeli kazançlara odaklanarak uzun vadeli yatırımlardan kaçındığını vurgulayan Noyan şunları anlattı: "Ceviz, dünya genelinde talebi sürekli artan bir ürün. Dördüncü yıldan itibaren meyve vermeye başlayan ceviz ağaçları, tam verime ancak 8-9 yıl gibi bir sürede ulaşabiliyor. Bu da yatırımcılara cazip gelmiyor. Oysa doğru koşullarda yetiştirilen bir ceviz bahçesi, yatırımcısına uzun vadede önemli gelirler sağlayabilir."

AKILLI SİSTEMLE DOLU CEVİZ

Noyan, "Biz kendi tesisimizde otomasyon sistemimiz sayesinde 15 bin ağaçtaki cevizi 5 kişi ile topluyoruz. Bu müthiş bir şey. Makine giriyor, ağaçları sallıyor, cevizler aşağı düşüyor. Zeytinde şemsiye açarlar kapatırlar, yine insan çalışır. Burada öyle değil. Vakumlu süpürge şeklinde makinemiz var, aralara giriyor. Fabrikamızdaki kurduğumuz akıllı sistemler sayesinde ise içi dolu cevizleri ayırt etmeyi başardık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN CEVİZ AÇIĞI YÜZDE 70 ÜRETİLEN DE İÇ PİYASAYA YETİYOR"

Noyan, "Biz ürettiğimiz cevizi iç piyasaya veriyoruz ve bütün ürettiğimizi satabiliyoruz. Buradaki sıkıntı şu, Türkiye zaten yüzde 30 üretiyor, yüzde 70 ithal ediyor. Satmakta sıkıntı yok, fiyatta sıkıntı var. Zaten yüzde 70 açık var. Bu yüzde 70 Türkiye'ye California'dan, Şili'den, Çin'den ve benzeri yerlerden geliyor" dedi.