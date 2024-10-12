Hububat ve bakliyat ihracatı 9 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 9 ayda 217 ülke ve serbest bölgeye 9 milyon 183 bin 72 ton ürün sattı.

Bu ürünlerden 8 milyar 722 milyon 118 bin dolar gelir elde eden sektör, 943 milyon 295 bin dolarlık buğday unu, 720 milyon 201 bin dolarlık makarna, 695 milyon 566 bin dolarlık bisküvi ve gofret ihraç etti.

En fazla ihracat 3 milyar 11 milyon 196 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapılırken, bunu 2 milyar 116 milyon 574 bin dolarla Afrika, 1 milyar 97 milyon 659 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

SEKTÖRÜN İHRACATINDA İLK SIRADA&NBSP;IRAK&NBSP;YER ALIYOR

Sektörün ülke bazlı ihracatında ise ilk sırada 1 milyar 583 milyon 213 bin dolarla Irak yer aldı. 467 milyon 455 bin dolarla ABD ikinci, 322 milyon 314 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, buğday unu ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8,2, değer bazında yüzde 14,4 düştüğünü söyledi.

Haziran ayında buğday ithalatına getirilen yasaklamaların, hasat dönemindeki arz artışı karşısında fiyat düşüşlerini önlemeyi ve ihracatın yurt içi üretimden karşılanarak buğday üreticilerini korumayı amaçladığını belirten Tiryakioğlu, "15 Ekim itibarıyla kotayla temin edilecek hammaddenin, sektörümüzün son 3 ayda belirgin hale gelen ihracat düşüşünü gidermesini umut ediyoruz. Eylülde sektörel ihracatımız 966 milyon dolara kadar geriledi ama son çeyrekte, aylık en az 1 milyar dolarlık geçmiş performansımızı tekrar edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.